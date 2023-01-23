『Lノースフェイスブラック黒ヌプシダウンジャケットNUPTSE【お歳暮】』はヤフオクでから03月18日 13時 02分に出品され03月18日 13時 02分に終了予定です。即決価格は12,441円に設定されています。現在5件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ★【商品説明...】■メンズＬサイズ■



20年以上も売れ続けているロングセラー商品、

名作ヌプシダウンジャケットです。

大人気のブラックカラーになります。



もともとは登山用に作れていたモデルだけに、

仕様は軽くかなり暖かいモデルになっています。



大手ブランドともコラボしてヌプシが、

これだけフューチャーされる理由を実感して頂けるほど、

優れた機能性を持つ1着になります。



★【サイズ...】173センチ、62キロが着用したところ、

かなり大きめのサイズ感でした。

厚手のインナーを複数挟む余裕があります。

着丈：６５cm

身幅：５９cm

肩幅：５２cm

袖丈：６５cm

（※平置きにて採寸しました）

サイズ： メンズ１００（Ｌサイズ）

海外正規品、韓国、明洞で購入したお品物です。

（韓国でノースフェイスを正規販売するゴールドウィンコリア※現ヤングワンアウトドアコーポレーションのお品物です。韓国正規ライセンス商品）



★【その他の仕様...】

色：黒ブラック

フロント開閉シングルジップ（YKK製）ジッパータブ付

フロントジップポケット２つ（YKK製）ジッパータブ付

袖先は伸縮性のある素材で調節可能

裾はドローコードで絞る事が可能（コード色はブラック※伸縮性あり）

ビルトインフード付き

ハイブリットダウンボール仕様



★【状態...】新品タグ付きです。



※商品は

詳細をご覧頂けるように

明るめの環境で撮影しています。一部、

色あせて見える部分がごさいますが、

こちらの商品は

色あせはごさいません。

画像を多数、掲載しましたので

ご確認くださいm(__)m



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カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Lノースフェイスブラック黒ヌプシダウンジャケットNUPTSE