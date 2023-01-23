『DARK BEAR ZIP PARKA/ビッグシルエット ジップパーカー【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月05日 18時 16分に出品され04月05日 18時 16分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在450件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【"MGO"プロダクト】

DARK BEAR ZIP PARKA



-2023 SS NEW GRAPHIC RELEASE-



【素材】

さらりとしたポリエステル素材を使用。

ベタつきがないので、夏場の冷房対策にも活躍します。



シワになりづらい素材のあので、ケアフリーでご使用いただけます。



【ディティールetc】

■ベアー＆CLOCKグラフィック

■オーバーサイズシルエット

■ZIPパーカー

■ダブルZIP

■両サイドポケット

■バックプリント

■ボタンデザイン



【コーディネート】

オーバーサイズシルエットのドルマンZIPパーカーなので、

ロンTやスウェットトレーナー、パーカー、シャツなどインナーを選ばず羽織りものとしてお使い頂けます。



デニムやカーゴパンツ、スウェットパンツなどカジュアルな合わせはもちろん、

ワイドパンツやスラックスなどきれいめやモードなテイストにもマッチします。



値下げ！

早い者勝ち！ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ロフトスキー

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ DARK

BEAR

ZIP

PARKA/ビッグシルエット

ジップパーカー