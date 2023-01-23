『『別注』NANGA×URBAN RESEARCH INNER DOWN【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月25日 07時 48分に出品され03月25日 07時 48分に終了予定です。即決価格は14,900円に設定されています。現在985件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 数回着ただけなので状態はいいと思います。



[型番:UR27-17M002]

URBAN RESEARCH（アーバンリサーチ）との強力コラボレーションから数年ぶりにインナーダウンが登場。



アウトドアフリークにも多くのファンを持つ国産シェラフ・メーカー「NANGA」。 近年では希少な「MADE IN JAPANのダウンウェア」を作るブランドとして更なる躍進を遂げ、多くのブランドがコラボレーションを熱望する存在。



久方ぶりのリリースとなる別注インナーダウン。今シーズンはフルダル糸を使用したマットな質感とナイロンのソフトでしっとりとした手触りがなんともモダンな仕上がり。ダウンにはグリーンダウンをアサインしサステナブルな一面も取り入れました。また、ストレッチ性・耐久性・水キレ性抜群の小松マテーレ「ダントツ撥水」加工を付与した高機能ファブリックが、ダウンの大敵である水濡れの不安を払拭します。1着はクローゼットインしたいマルチアイテムです。

カラー...グレー, ブルー



素材(詰め物)...ダウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: アーバンリサーチ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 『別注』NANGA×URBAN

RESEARCH

INNER

DOWN