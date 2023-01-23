『即完★Hender Scheme エンダースキーマ azuma bag big【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 03時 42分に出品され03月22日 03時 42分に終了予定です。即決価格は13,450円に設定されています。現在476件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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コンセプトは『ジェンダーを超える』という意味を表現しているCOMOLI(コモリ)やAURALEE(オーラリー)と並び有名なブランド「Hender Scheme エンダースキーマ」より「azuma bag big/アズマビッグトートバッグ/2way/アズマバッグ/トライアングルトートバッグショルダーバッグ」になります！





◆サイズ

約

持ち手の長さ：68cm

ヨコ：41cm

タテ：67cm

マチ：7.5cm



◆状態

多少の使用感はございますが、まだまだたくさん使用していただけます！







◆購入場所：公式オンライン









◆送 料：無 料









★Hender Scheme エンダースキーマ

2010年、柏崎亮が設立した、Martin Margiela(メゾンマルジェラ)やHERILL(ヘリル)、YOKE(ヨーク)などと並び有名な日本のブランド。2010年にブランド「エンダースキーマ(Hender Scheme)」をスタート。2シーズン目よりオマージュラインをスタート。エンダースキーマのシューズは海外へも波及。受注が多くなったことから、2015年より、パリで展示会を開催。

2016年、東京恵比寿に直営店「スキマ」をオープン。同年、sacaiとコラボレーションでなめし革のブーツ＆サンダルを発売。

2017年、アディダスとのコラボレーションで「adidas Originals by Hender Scheme」を発表。

2021年冬春コレクションより、独自のシーズンターム「冬春」・「夏秋」によるコレクション発表をスタート。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: エンダースキーマ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 即完★Hender

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big