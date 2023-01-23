『グローバーワーク ダウンジャケット Lサイズ ベージュ ２way【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 14時 27分に出品され03月16日 14時 27分に終了予定です。即決価格は7,409円に設定されています。現在689件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【アイテム】

・ブランド： GLOBAL WORK ダウンジャケット

・色柄： ベージュ

・素材：ポリエステル ダウン８０％

フードを外して利用することもできます♪



【サイズ】

メーカーサイズ :Lサイズ

着丈 約６７㎝

身幅 約56㎝

肩幅 約43㎝

袖丈 約59㎝

平置き実寸で計測しております。

多少の誤差はご容赦ください。



【コンディション】

•目立った汚れなどなく、まだまだお使いいただけます。

仕様、状態などについてお気軽にコメントお待ちしてます。

最小の送料となる様に配送させていただきます。



【購入先】

•セカンドストリート



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: グローバルワーク

カテゴリ ファッション

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ジャケット・アウター タグ グローバーワーク ダウンジャケット Lサイズ ベージュ ２way