『Dyson ダイソン 空気清浄機能付きファンヒーター【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 20時 18分に出品され03月17日 20時 18分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在116件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 本体と説明書付きになり、リモコンはありません。



購入後2、3度しか使用してないので、比較的綺麗だと思います。



大幅なお値下げは出来ません。

着払いのみ対応できます。 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>空気清浄機・イオン発生器 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ダイソン