『モンクレール ヒマレイ MONCLER HIMALAYサイズ0 美品 レディース【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月24日 10時 26分に出品され03月24日 10時 26分に終了予定です。即決価格は42,500円に設定されています。現在151件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品の状態は写真にてしっかり確認をお願いします。



トラブル・すり替え防止の為に返品は受け付けませんので理解して頂ける方のみ購入をお願いします。



定価17万円

モンクレール:ヒマレイ ダウンジャケット

型名:ヒマレイ HYMALAY

カラー:ネイビー

表記サイズ:0

フード取り外し可能

ハンガーもお付けします。



肩幅 42cm 身幅 50cm 着丈 58cm 袖丈 58cm



定期的にクリーニング出しており状態は良いと思います。



ペット無し、タバコも吸いません。



多少ならば金額交渉承りますのでコメント下さい♪



よろしくお願いします。



袖丈···長袖 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: モンクレール

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ モンクレール ヒマレイ MONCLER

HIMALAYサイズ0

美品 レディース