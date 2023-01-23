『patagoniaダウンジャケットMサイズ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月23日 07時 40分に出品され03月23日 07時 40分に終了予定です。即決価格は10,500円に設定されています。現在151件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ⚫︎サイズ M size

肩幅···47cm

身幅···58cm

袖丈···68cm

着丈···73cm

素人寸法です。多少の誤差はご了承下さい。

⚫︎カラー···ブルー✖️黄緑



⚫︎柄···無地ブランドロゴあり



着用回数10回程です、美品です。

★軽くてとても暖かいです。





※小さく圧縮して発送致します※

その時にできるシワなどはご了承くださいませ。



美品なお品ですが中古品という事をご理解した上でご購入をお願いします、ご質問などございましたらコメント下さい！！

自宅保管になります 神経質な方新品を求められる方のご購入はご遠慮下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: パタゴニア

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ patagoniaダウンジャケットMサイズ