『ロベルタ スワロフスキー 腕時計【お歳暮】』はヤフオクでから03月17日 20時 18分に出品され03月17日 20時 18分に終了予定です。即決価格は9,594円に設定されています。現在122件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ロベルタ

スワロフスキー 腕時計



文字盤カラー...ゴールド



ベルトカラー...ブラック



付属品...箱(ケース), 保証書



使用する機会がないので出品いたします。



撮影のために開封しました。商品の状態、明細等は画像で確認してください。



⚠️値下げ不可

プロフ、内容をご確認いただき、

お間違いなければ即購入可能です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>時計 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ロベルタディカメリーノ

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時計 タグ ロベルタ スワロフスキー 腕時計