『エンダースキーマ Hender Scheme ヘルメットバッグ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 19時 47分に出品され03月07日 19時 47分に終了予定です。即決価格は16,720円に設定されています。現在872件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランド】

Hender Scheme エンダースキーマ



【商品名】

helmet bag ヘルメット バッグ



【色】

カーキ



【状態】

中古

それなりに使用感はございます。



【素材】

polyester60% nylon40% / cow leather cotton 100% acrylic tape 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: エンダースキーマ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ エンダースキーマ

Hender

Scheme

ヘルメットバッグ