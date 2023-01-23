『Johnstonshome ストール ブラウン【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから02月13日 15時 14分に出品され02月13日 15時 14分に終了予定です。即決価格は8,970円に設定されています。現在469件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 一度も使わずにしまいこんでいました。

箱に入ったままになっておりました。

箱やタグに多少黄ばみがありますが、箱から

一度も出していない状態です。



写真にて状態を確認いただけると幸いです。



箱から出して送る予定ですが、箱ご希望の場合は500円プラスしますので、コメントいただければと思います。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

レディース

小物 タグ Johnstonshome

ストール ブラウン