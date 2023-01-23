『PYRENEX ピレネックス CANNES カンヌ 36 黒 レディースダウン【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月25日 07時 22分に出品され03月25日 07時 22分に終了予定です。即決価格は17,000円に設定されています。現在540件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ◼️ブランド

PYRENEX ピレネックス

◼️商品名

WOMENS CANNES カンヌ

レディース ダウン ダウンジャケット

◼️カラー

黒 ブラック

◼️サイズ

36

▼実寸ではなくメーカー表記

着丈55.5㎝ 肩幅35㎝ 身幅45㎝

◼️状態

新品タグ付



コンパクトに畳んでの発送になります。ダウンジャケットがボリュームダウンした場合、軽く手でパンパンと叩きながら空気を含ませるといいそうです。





ピレネックスの軽さと保温性能が魅力のダウンです。

ピレネックス社のなかで最軽量ながら、引き裂き強度と防風性が優秀なタフタを採用して、自社で精選して加工をしている高品質のフランス産のダウンを十分に充填したカンヌは、独特なロフト感が大きな特徴です。



また、ジッパーやボタン類などの金属製のパーツを一切使用することなく、驚きの軽さと真冬の寒さにも耐える保温性能が魅力な一着に仕上げています。



肩廻りや腕もタイトな設計ながら動きやすいサイズ感でストレスなく着用できます。



素材(詰め物)···ダウン



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: S ブランド: ピレネックス

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ PYRENEX

ピレネックス

CANNES

カンヌ

36

黒

レディースダウン