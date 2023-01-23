『READYMADE DOWN JACKET 2【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月31日 19時 00分に出品され03月31日 19時 00分に終了予定です。即決価格は153,631円に設定されています。現在130件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 size 2



正規品

タグ 付き

RE-CO-KH-00-00-131

レディメイド

ダウン ジャケット

ヴィンテージコットン

カーキ

定価423500円



セントマイケル デザイナー

SAINT MICHAEL Mxxxxxx 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M カラー: グリーン系/ブラック系

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ READYMADE

DOWN

JACKET

2