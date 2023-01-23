『daiwa pier39 GORE-TEX ダウンベスト M ブラック【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月29日 20時 28分に出品され03月29日 20時 28分に終了予定です。即決価格は17,160円に設定されています。現在298件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 こちらはDAIWA PIER39の2023awに発売されたGORE-TEX WINDSTOPPERのダウンベストになります。

サイズはMになります。タグについても完備しております。



着用回数は数回のため、目立った汚れ等はありませんが着用済みであることをご了承ください。

画像にて、各部を載せておりますが、他の部分を確認したい際は、コメントでお知らせいただければと思います。また値段についてもご相談ございましたらご連絡いただければと思います。



以上、お探しの方はぜひご検討くださいませ。



サイズ M

身幅 66.5

着丈 67



以下、商品説明です。



【デザイン】

・アメリカ軍のレイヤリングシステムのベストをデザインソースに、ダウンを注入したアップデートモデル

・多目的に使用できるポケットワークを追加

・フロントにデザインしたジップポケットは、上下両側から開閉できるようになっており、タックルボックスやドリンクなどを比較的大きなものも収納可能

・アームホール内部には独自にデザインしたハンドウォーマーポケットを備えており、冷えた指先を温める際に活躍

・襟の取り付け部にはサングラスホルダーを付属

・座った際にも眼鏡を着脱しやすくした機能的デザインワーク



【素材】

・滑らかな手触りと上品な光沢のある40デニールナイロン糸の軽量平織りテキスタイルを採用したWINDSTOPPER Fabrics by GORE-TEX LABS

・高い防風性と優れた透湿性を提供



【シルエット・サイズ】

・ゆったりとしたオーバーサイズシルエット

BW-T18023W



#daiwapier39 #daiwa 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ダイワピアサーティンナイン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ daiwa

pier39

GORE-TEX

ダウンベスト

M

ブラック