『THE NORTH FACE バルトロジャケット ダウンジャケット 美品 150【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 22時 19分に出品され03月05日 22時 19分に終了予定です。即決価格は13,433円に設定されています。現在620件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 THE NORTH FACE ザノースフェイス



バルトロジャケット ダウンジャケット

【ノースフェイスのダウンジャケット】人気のバルトロがキッズから登場！スノーシーンで活躍するスポーティなダウンジャケット。表地は防水透湿性に優れたハイベント2層構造。フロントジッパーにはフラップが付き、雪や雨の浸入を軽減します。中わたには環境に配慮したリサイクルダウンを封入。羽毛加工メーカーの高度な洗浄技術により、汚れやホコリを徹底的に除去したクリーンなダウンが高い保温性を確保します。フードは取り外しが可能。ジッパーは子供でも操作しやすいイージー・トラックを採用。

エクスペディション向けに開発し、1990年代のTHE NORTH FACEを代表するヘリテージモデルであるヌプシジャケットのデザインを継承したダウンジャケット。表地は撥水加工を施し、強度もあるナイロン。静電気の発生を抑える静電ケア設計を採用しています。メンズモデルと同じ素材とデザインで、親子お揃いでの着用も可能。アウトドアからタウンユースまで、幅広く活用できる1着です。





NDJ91759



サイズ 150㎝ レディースのMくらい



カーキ





もったいなくて買ったものの、あまり着ていないので結構美品だと思います。

目立ったダメージはなくまだまだ使えます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ THE

NORTH

FACE

バルトロジャケット

ダウンジャケット

美品 150