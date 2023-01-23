『【美品】23区 MANTECO シャギーチェックコート チェックグレーコート【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月26日 00時 11分に出品され03月26日 00時 11分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在878件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|商品のサイズ:
|M
|ブランド:
|ニジュウサンク
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¥ 9750
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¥ 13000
落札価格11700円
878 入札履歴
終了
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