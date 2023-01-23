『【美品】23区 MANTECO シャギーチェックコート チェックグレーコート【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月26日 00時 11分に出品され03月26日 00時 11分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在878件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 #chii古着★アウターはこちら



【ブランド】

23区(ニジュウサンク)



【アイテム】

MANTECO

シャギーチェックコート



定価 … 81070円 税込





【サイズ】38(Mサイズ)

総丈 約112cm

肩幅 約50cm

袖丈 約50cm

身幅 約55cm





表地

羊毛54％

ナイロン24％

モヘヤ10％

アルパカ9％

アクリル2％

ポリエステル1％







※平置きの実寸となります。素人の採寸の為多少の誤差は予めご了承ください。





【色】

グレー、チェック







目立つ傷や汚れは見当たりませんが、多少の使用感ありです。中古品になりますのでご理解頂ける方のご購入をお待ちしています。









見た目にも温かい生地を使用した、ゆったりとしたオーバーサイズのダブルコートです。ドロップショルダーで袖まわりもゆったり目に作っているので厚手のインナーを中に着ても窮屈でない作りにしています。ラペル襟を大き目にデザインにしているのもポイントです。



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20819680 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ニジュウサンク

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シャギーチェックコート チェックグレーコート