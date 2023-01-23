『[ザノースフェイス] ダウン ジャケット ビレイヤーパーカ ユニセックス【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 20時 29分に出品され03月29日 20時 29分に終了予定です。即決価格は14,000円に設定されています。現在494件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 素材構成

<表地>30D GORE-TEX INFINIUM WINDSTOPPER Insulated Shell(2層)(表側:ナイロン100%、裏側:ePTFE)<中わた>CLEANDOWN 光電子 PRO(ダウン72%、複合繊維(ポリエチレン/ポリプロピレン)20%、フェザー8%)<裏地>PERTEX Quantum Super DWR(ナイロン100%)



取り扱い案内

手洗いのみ



この商品について

* クライミング時にはもちろん、冬のキャンプなど幅広いフィールドアクティビティで重宝する、軽く動きやすいダウンジャケット

* 濡れたアウターシェルの上から着ることを想定ているため、やや大きめのサイズ感でゆったり着用することが可能

* スッキリとしたシルエットで、旅行などへの携行にも便利なスタッフサック付き

* 襟の内側は肌触りのいいトリコット素材で、マフラーやネックウォーマーなしでも温かさを保つ仕様

* 内ポケットや、グローブを乾かすための大型メッシュポケットなど、収納スペースが豊富で、バックなどの小物を持ちたくない人にもおすすめ





クライミングのビレイ時はもちろん、幅広いフィールドアクティビティで使える、保温性を重視したダウンジャケットです。GORE-TEX INFINIUM PRODUCTSの内側に光電子プロダウンをたっぷり封入。羽毛加工メーカーの高度な洗浄技術により、汚れを徹底的に除去したクリーンなダウンを使用。さらにシェイプドバッフル構造でコールドスポットを減少することで、ウエア全体の保温力を向上しています。濡れたアウターシェルの上から着ることを想定し、内側にも撥水素材を使用。内ポケットやグローブを乾かすための大型メッシュポケットなどの収納スペースも豊富です。 【機能説明(Function)】ダウン入り内襟仕様



[ザノースフェイス] ダウン ジャケット ビレイヤーパーカ ユニセックス 光電子 保温 防風



管理番号： 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: ザノースフェイス

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ジャケット・アウター タグ [ザノースフェイス]

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