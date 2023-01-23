『富士通 脱臭機 PLAZION HDS-302G プラズィオン【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月17日 02時 05分に出品され03月17日 02時 05分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在496件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ☆コメント無し、即購入ＯＫです☆



【品名】

・FUJITSU 脱臭機 PLAZION HDS-302G 2021年製



【状態】

・中古品です。

・動作確認済みです^ - ^

・多少のキズやフィルターの使用感等ありますが、全体的に特別大きなダメージなどは無く比較的状態良好な品です！

・出来る限りのクリーニングを実施済みです！

・usedでの購入品のため、使用期間や回数などは不明。



【付属品】

・写真のものが全てです。ご確認お願いいたしますm(_ _)m



【備考】

・丁寧な梱包を心がけております^ ^



・万が一動作不良品だった場合でも、評価いただく前＋到着後３日以内にコメントしてもらえれば、商品の返送いただき全額返金と送料着払いで対応させていただきますので、安心してお買い求めください(^o^)



・専用ページ作成のご要望はトラブルを避ける為、対応しておりません。





☆ペット・喫煙者おりません☆



・あくまでも一度人の手に渡った中古の商品になりますので、神経質な方はご購入をご遠慮ください。ご理解いただける方のご購入お待ちしておりますm(._.)m

0607113 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>空気清浄機・イオン発生器 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: フジツウ