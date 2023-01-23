『美品 ノースフェイス マクマード ダウンジャケット ブラック メンズS【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月18日 05時 29分に出品され03月18日 05時 29分に終了予定です。即決価格は13,800円に設定されています。現在690件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ノースフェイス商品出品中です！！

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#ちょこぽんめろぽん



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◯ 大人気モデル！



ノースフェイス マクマード パーカー ダウンジャケット







仕様：フード.ファー 取り外し可能、ブラック刺繍ロゴ





◯ size:メンズS レディースM相当



着丈80

身幅56

肩幅48

袖丈60





◯ 色 : ブラック





◯ 状態:美品

目立った汚れ、傷、ヨレ、ないです(*^_^*)

まだまだ着れます★

あくまで古着なので、神経質な方はご遠慮ください。



クリーニング済みです。



※概算の寸法である為、多少の誤差はご容赦下さい。







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◆注意事項 ・メンズ、レディース、カテゴリは主観部分もあります。 ・メッセージの途中でも購入ボタンを先に押された方が優先となります。 ・出品時に確認しておりますが、細かい傷や汚れを見落としている場合もございますのでご了承をお願いします。 ※いいねを押していただくよりも、コメントにてお気軽にご相談ください。



989 265 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 美品 ノースフェイス マクマード ダウンジャケット ブラック メンズS