『レトロ 置き型加湿器 ベージュ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月04日 08時 58分に出品され05月04日 08時 58分に終了予定です。即決価格は5,599,999円に設定されています。現在529件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【レトロなデザイン】

この加湿器は、透明な水タンクを備えたレトロなデザインが特徴です。どんなインテリアにもマッチし、部屋の雰囲気を引き立てます。



【使いやすい操作】

2つのダイヤル式スイッチにより、簡単に操作できます。電源ランプが点灯するため、動作状況が一目でわかります。



【快適な湿度管理】

置き型のため、部屋のどこにでも設置可能。快適な湿度を保ち、乾燥した季節に最適です。



- タイプ: 置き型加湿器

- 色: ベージュ

- 電源: AC電源

- スイッチ: 2つのダイヤル式スイッチ

- ランプ: 赤色の電源ランプ

- デザイン: 透明な水タンク付きのレトロデザイン



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>加湿器 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: モリタ