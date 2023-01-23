『トミー ヒルフィガー ライトダウンジャケット ブルゾンジャンバー Lサイズ 軽量【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 00時 59分に出品され03月30日 00時 59分に終了予定です。即決価格は7,160円に設定されています。現在259件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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★商品情報



Tommy HILFIGER



・カラー：ダークグレー

※写真の色合い誤差がある場合あります。



・サイズ表示： L

※必ず下記の損実寸にてご確認ください。



・サイズ詳細 （単位：cm）

平置き採寸

着丈 69

身幅 54

袖丈 67

肩幅 46



※素人採寸です。多少の誤差は、ご容赦下さい。





・素材：POLYESTER 他

・状態：古着 中古品です。

・状態目安：B



※洗浄、クリーニング未実施



【A】美品。目立つ傷汚れ無し。

【B】やや使用感あり、目立つ傷や汚れなし。

【C】使用感あり、目立つ傷や汚れあり。

※写真にてご確認ください。



管理番号24-497-33



★発送

補償、匿名性が確保された

郵便局もしくはヤマト運輸での配送致します。



※ご購入から1～2日以内に発送予定。

※購入後の取引画面にて発送日をお伝えしております。

※出張中は発送遅れます。

お急ぎの方は購入前にご連絡下さい。



※簡易発送致しますので

配送時の折りジワはご了承下さい。





★注意事項

・古着です。

検品を行ってますが、見落としの可能性もあります。

気になる点ありましたら購入前にご質問下さい。



古着へのご理解ない方、神経質な方は

トラブル回避の為、ご購入をお控え下さい。



★購入元

・ヴィンテージショップ、リユースショップ

・身元が明確な卸、小売り業者



【ブランドの魅力】

アメリカのカジュアルファッションブランドで、

スタイリッシュでありながら機能的なデザインが特徴。



【機能性】

軽量でありながら保温性に優れています。

キルティングデザインにより、

体温を保持しつつ動きやすさも確保されています。



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: トミーヒルフィガー

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メンズ

ジャケット・アウター タグ トミー ヒルフィガー ライトダウンジャケット ブルゾンジャンバー Lサイズ

軽量