『Panasonic 気化式加湿器 FE-KXW05-W ホワイト【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月16日 16時 24分に出品され03月16日 16時 24分に終了予定です。即決価格は12,220円に設定されています。現在22件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>加湿器
|商品の状態:
|新品、未使用
ハイブリッド加湿器 超音波＆加熱式 大容量5L
¥ 7644
【新品未使用/値下げ中】バルミューダ 加湿器 Rain
¥ 16100
Panasonic 気化式加湿器
¥ 9828
ダブルミスト 加湿器
¥ 3900000
アムウェイスカイ空気清浄機 中古
¥ 7800
【取替トレイ2枚付】ハイブリッド式加湿器 ダイニチ HD-LX1020
¥ 7800
【未使用】Panasonic パナソニック 気化式加湿器 FE-KXW05-W
¥ 11700
【保証付】象印 スチール式加湿器 EE-DC35-WA (WHITE)
¥ 10530
【新品未使用】LAVINO(ラビーノ） エアリファイ ハイブリッド式加湿器
¥ 8798
パナソニック 加湿器 気化式 ナノイー搭載 ホワイト FE-KXU07
¥ 10920
象印 スチーム式加湿器 EE-DD50-HA グレー
¥ 11700
Panasonic FE-KXT05-W WHITE
¥ 7020
卓上加湿器 LEDライト7色 コードレス充電式
¥ 5399999
2022年製 BALMUDA Rain Standard 気化式 加湿器
¥ 13000
ハイブリッド加湿器 リブセトラ LSH-605/K
¥ 15000
シャープ 加湿空気清浄機 RC-R500Y-W 2022年製
¥ 8580
DAIKIN 極美品 MCK504A-W 空気清浄 加湿器 2024 新品未使用
¥ 14660
ミッフィー 卓上 加湿器 ライト クールミスト ディフューザー
¥ 5399999
落札価格12220円
22 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！