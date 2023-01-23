『雪の結晶 六通柄袋帯 正絹【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月04日 11時 56分に出品され03月04日 11時 56分に終了予定です。即決価格は13,900円に設定されています。現在907件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 六通柄 袋帯



地色は紺色と黒に近い濃紺のグラデーションです

金糸銀糸を使い雪の結晶と華文、星✨モチーフが織り出された秋冬におすすめの袋帯です



洒落みのある、シックな中に華やかさのある一本です。

是非様々にご活用下さい。



数回使用しております。締め跡がありますが大きな汚れ等ございません。

かがりが一部ほどけていますが着用に差し支えありません。

お好みに合われましたらどうぞよろしくお願い致します。



■サイズ■

長さ450cm 幅31cm

(素人採寸の為多少の誤差はご容赦下さい)



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素人自宅保管、素人検品の中古品との事ご了承の上ご購入下さい。

見落としや保管シワ保管の際の匂いなどある場合がございます。

ジャッジの厳しい方、完璧を求められる方はご遠慮願います。



◆発送はコンパクトに畳んで発送致します。(80サイズ)



◆たとう紙ご入用の方はお申し付け下さい。







uy83 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

レディース

着物・浴衣 タグ 雪の結晶

六通柄袋帯

正絹