『RAYBEST ウールダッフルコート XL グリーン【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月01日 10時 44分に出品され05月01日 10時 44分に終了予定です。即決価格は14,000円に設定されています。現在585件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー...グリーン



素材...ウール



フード...フードあり（取外し可）



柄・デザイン...無地



sizeXL 肩幅59 身幅72 着丈103 袖丈70



フードの一部にリペアあり。目立たないと思います。



プロフィールをお読み下さい。



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