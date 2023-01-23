『STONE ISLAND ダウンジャケット【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月29日 10時 59分に出品され04月29日 10時 59分に終了予定です。即決価格は17,940円に設定されています。現在147件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー···ホワイト



使用感がありますが問題なく着用可能です



size XL

肩幅52cm

身幅63cm

着丈69cm

袖丈64cm



確実正規品です

バーコードで確認可能

本当に暖かいです。



クリーニング済みです。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ストーンアイランド

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ STONE

ISLAND

ダウンジャケット