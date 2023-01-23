『ダイキン 加湿空気清浄機 キャスター・説明書付き31畳用 MCK70U【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月25日 04時 49分に出品され04月25日 04時 49分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在343件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ダイキン ストリーマ空気清浄機 MCK70U-W キャスター付き 2017年モデルてす



2018年に購入後、花粉の時期メインで3-4シーズン使用しました。大変パワフルなので、リビング用に最適です。

この度加湿器を買い替えたのでお譲りします。



動作確認済みです。分解掃除をしましたが取りきれていない部分はあります。

細かい傷、汚れはありますが破損している箇所はなく、全体的には綺麗だと思います

オプションのキャスター付きで移動がラクラクです！

説明書、保証書もあります



〔主な仕様〕

・タイプ：加湿空気清浄機

・適用床面積(空気清浄)：31畳

・外形寸法：600(H)×395(W)×287(D)

・質量(kg)：12.5(水タンク空の状態)

・フィルター寿命：10年 PM2.5対応



color: WHITE

イオン有無種類: マイナスイオン

スマートフォンアプリ対応有

加湿機能有

自動運転有



#ダイキン工業

#DAIKIN

加湿タイプ...気化式 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>空気清浄機・イオン発生器 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ダイキン