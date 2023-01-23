『US古着☆vintage【本革/ウール チーム 中綿 スタジャン】メンズL【2024年最新】 』はヤフオクでから03月31日 06時 53分に出品され03月31日 06時 53分に終了予定です。即決価格は12,402円に設定されています。現在615件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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☆US古着☆vintage【本革/ウール チーム スタジャン】キルティング メンズL程







made in Canada

メルトンウール生地にブルーのレザーがおしゃれなスタジアムジャンパー！



フロント、バックにも入った刺繍・ワッペンがカッコいい。

裏地はキルティングで、真冬でも十分の防寒性◎

これからがんがん使い込んでいけるアイテムです！



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【サイズ】メンズL程（US M）

【カラー】ブラック、ブルー、ホワイト

【詳細サイズ】

肩幅 : 約 50cm

身幅 : 約 63cm

着丈 : 約 65cm

袖丈 : 約 63cm

※素人採寸なので参考程度にお願い致します。



【コンディション】

・クリーニング済み。

・汚れがあります。

・ヴィンテージアイテムなので使用感や多少の細かいダメージはありますが、まだまだ着ていただけます♪



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★コメントなしの即決OKです。

★質問があればお気軽にコメントを♪

★中古品ですので神経質な方はお控え下さい。



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※購入後は割引できませんので、ご了承下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: L ブランド: ヴィンテージ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ US古着☆vintage【本革/ウール

チーム

中綿

スタジャン】メンズL