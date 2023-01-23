『日本未発売 Puma Manchester City ダウンジャケット【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月26日 11時 59分に出品され03月26日 11時 59分に終了予定です。即決価格は11,555円に設定されています。現在532件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランド】

このジャケットは、スポーツウェアで知られるPumaによって製造されています。



【チームサポート】

Manchester Cityのファンに最適で、チームのロゴがしっかりとデザインされています。



【機能性】

ダウンジャケットの構造により、保温性が高く、寒い季節に最適です。フード付きで、風や寒さから守ります。



- ブランド: Puma

- チーム名: Manchester City

- ロゴ: Manchester Cityのロゴ

- ロゴ: Pumaのロゴ

- 色: 水色

- デザイン: ダウンジャケット

- フード: フード付き

- サイズ: M(US) 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: プーマ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 日本未発売

Puma

Manchester

City

ダウンジャケット