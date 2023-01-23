『PaulSmith ポールスミス ウール Pコート黒 Ｌサイズ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月30日 13時 59分に出品され03月30日 13時 59分に終了予定です。即決価格は8,346円に設定されています。現在991件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 150



◯ブランド

PaulSmith jeans

ポールスミス



◯アイテム・デザイン

ウール Pコート



◯サイズ Lサイズ



肩幅···cm

身幅···cm

袖丈···cm

着丈···cm



◯カラー

黒 ブラック



◯素材

ウール 羊毛 90%

ナイロン 10%



◯状態

袖口は傷んでいるのではなくダメージ加工です。

目立ったキズや汚れはなく全体的に綺麗な状態です。あくまで新品ではなく中古品でのご理解をお願いいたします。



◯購入先

大手リユースショップ



ブルゾン

ステンカラーコート

トレンチコート

テーラードジャケット

Pコート

ロングコート



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ピーエスポールスミス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ PaulSmith

ポールスミス ウール Pコート黒 Ｌサイズ