『Canada Goose カナダグース ダウンジャケット メンズ Sサイズ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月10日 09時 55分に出品され03月10日 09時 55分に終了予定です。即決価格は16,720円に設定されています。現在783件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 大丸百貨店梅田店購入の正規品です。

素人検品ですがあまり使用していなかったこともあり、目立った汚れはありません。

サイズはs/pと表記ありSサイズになります。

出品者体型は165cm58kgです。









ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: カナダグース

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カナダグース

ダウンジャケット メンズ Sサイズ