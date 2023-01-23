『[RM] ARMY JOGGER PANTS [BLACK] Sサイズ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月15日 07時 42分に出品され03月15日 07時 42分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在943件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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ARTIST-MADE COLLECTION BY BTS

[RM] ARMY JOGGER PANTS [BLACK]

厚手の素材としっかりとしたフィット感で、普段の生活でも気軽に着用できるベーシックスタイルのグレージョガーパンツです。

RMの好みを反映して、ジョガーパンツの膝が垂れないように厚くてしっかりした生地で製作しており、裏地にはフリース素材を使用しているため、暖かい仕上がりになっています。

RMが選んだグレージョガーパンツにベビーピンクのARMYのロゴ刺繍がフロントポケットの下にポイントとして入っています。

腰紐は内側に入れることで不快感を最小限に抑えており、紐の端にはRMの書いた「by BTS」の文字がプリントされています。

ルーズすぎず、タイトでもないちょうど良いスリムフィットで、ポケットは活用性を高めるために深めに製作されました。



- サイズ(cｍ)：

S 総丈 * ウエスト * ヒップ幅 * 太もも幅 * 裾幅 * 股上

97.0 * 33.0 * 51.0 * 30 * 10.0 * 27



人気グループ...BTS 商品の情報 カテゴリー: ゲーム・おもちゃ・グッズ>>>タレントグッズ>>>アイドル 商品の状態: 新品、未使用