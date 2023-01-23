『花柄 大判 スカーフ ショール スカーフ マフラー 巻き物 首巻き バラ 小花【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 23時 56分に出品され03月30日 23時 56分に終了予定です。即決価格は4,600,000円に設定されています。現在706件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 大判花柄ストール ショール マフラー 襟巻き スカーフ



明るめの色合いが、これからのシーズンカラーとしてシンプルなコーデスタイルにも明るく華やかに仕上げてくれます。

小花柄のデザインが普段のスタイルや辛めのスタイル・甘めのスタイル…幅広いスタイルをよりキュートに演出してくれます♪



サイズ 約71×176cm

平置き素人採寸

2枚目の写真が半分に折り畳んだ状態です。

カラー ピンク系



大きく目立つような汚れ・ほつれ等ありませんが、あくまでも中古品にご理解頂ける方のみご検討ください。



袋に入れただけの簡易包装での発送になります事をご了承下さい。



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#おしゃれ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

レディース

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