『iPhone 11 64GB ホワイト【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月16日 21時 08分に出品され04月16日 21時 08分に終了予定です。即決価格は12,250円に設定されています。現在668件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 iPhone 11 64GB SIMフリーモデルを出品します。



【商品詳細】

モデル：iPhone 11

容量：64GB

カラー：ホワイト

SIM：SIMフリー



【主な仕様】

ディスプレイ：6.1インチ Liquid Retina HD

プロセッサ：A13 Bionicチップ

カメラ：デュアルカメラシステム

（12MP広角、12MP超広角）

防水：IP68等級



【状態】

動作：正常確認済み。

画面：傷あり（画像参照）

側面：4角に使用による擦り傷あり。（画像参照）

※カバーを使用すれば擦り傷は目立ちません



【その他】

・本体のみの出品

・充電した状態でお送りします

・初期化してお送りします。



カバーを付けることで外観の気になる点を隠せ、美しい状態でお使いいただけます。性能面は問題なく、日常使用に最適です。



動作や充電は問題なく使えていましたが中古品になりますのでご理解ください。



ご質問があればお気軽にどうぞ。



#iPhone11

#SIMフリー

#64GB 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>スマートフォン・携帯電話>>>スマートフォン本体 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: アップル