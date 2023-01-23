『MONCLER JEANDAT GIUBBOTTO レザー切り替えライダース【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月18日 04時 04分に出品され04月18日 04時 04分に終了予定です。即決価格は22,945円に設定されています。現在532件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 自宅にて保管しておりました。



羊革レザー切り替え

JEANDAT GIUBBOTTO レザー切り替えダウンライダースジャケット ブラック



サイズ2



使用回数4．5回程。

目立った汚れも無くとても良い状態です。



背中の部分は上側が革で下部分はナイロンです。袖もナイロンになってます。

中はダウンになっているので暖かいです！

革だと本来着用すると動きにくかったりとても重いですけどこれは革じたいも柔らかく動きやすいです。軽さも魅力的です。



カラー···ブラック

柄/種類···レザー切り替え



肩幅···44cm

身幅···50cm

袖丈···65cm

着丈···63cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L ブランド: モンクレール

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ MONCLER

JEANDAT

GIUBBOTTO

レザー切り替えライダース