『ノースフェイス トリプルバッフル ビレイパーカー ダウン ジャケット【お歳暮】』はヤフオクでから03月05日 09時 46分に出品され03月05日 09時 46分に終了予定です。即決価格は9,620円に設定されています。現在416件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ザノースフェイス

トリプルバッフルビレイパーカー

メンズLサイズ

着丈約73cm

身幅約64cm



172がっちりでややゆとりがありいい感じに着てました。

これ一枚あれば雪へっちゃらです。

ダブルジップで動きやすくしたりも出来ます。

冬の災害時などにもストックしておけば安心です。



鮮やかな赤でこの時期のデザインとカラーは人気でした。

着用5回程度です。



おまけで1度使用のマウンテンダックのガス缶カバーおつけ致します。(※ガス缶は出品品では御座いません)



発送の際は少しコンパクトに梱包致します。





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カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ノースフェイス トリプルバッフル ビレイパーカー ダウン ジャケット