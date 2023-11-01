『Acne Studios モヘアチェックスカーフ/マフラー【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 01時 31分に出品され03月14日 01時 31分に終了予定です。即決価格は20,400円に設定されています。現在708件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新宿伊勢丹で買ったやつです。正品です。

2023/11月~2024/1月末まで使いました。



- ブランド: Acne Studios

- 色: ピンク系のグラデーション

- 素材: ウール

- 価格: ¥51,700

- デザイン: チェック柄

- フリンジ: あり



ご覧いただきありがとうございます。



カラー···ピンク 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: アクネストゥディオズ

カテゴリ ファッション

レディース

小物 タグ Acne

Studios

モヘアチェックスカーフ/マフラー