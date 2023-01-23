『新品未使用 紙タグ付 エルメス シルクスカーフ ナノ カレ ゼブラペガサス 20【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 15時 21分に出品され03月04日 15時 21分に終了予定です。即決価格は12,200円に設定されています。現在760件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 #travelerのエルメス・スカーフ



エルメスのシルクスカーフ

「 ゼブラペガサス - ZEBRA PEGASUS 」



サイズ：約20cm×約20cm



アリス・シャーリー氏が手掛けた大変人気が高いモデルのスカーフです。



白色と黒色のモノトーン色で絵柄と合っており可愛くておすすめです。



購入先は某ブランド質屋で、傷や糸つり、汚れは無く、品質タグのほつれ等もない新品未使用で紙タグ付きです。



付属品は無しです。



コメント無しの即購入もOKです。

ご質問や値引き交渉御座いましたらお気軽にコメント下さい♫



カラー···ブラック



カラー···ホワイト 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: エルメス

カテゴリ ファッション

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