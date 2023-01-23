『マックスアンドコー ダウンロングコート ペディン サイズ38 Ｍ ダークブラウン【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月22日 08時 38分に出品され04月22日 08時 38分に終了予定です。即決価格は8,338円に設定されています。現在909件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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▪️商品番号：A1-126-1488$$2200



★即購入歓迎

★48時間以内に発送

★追跡・匿名ありの「らくらく・ゆうゆうメルカリ便」でお届け

（状況により変更致します）

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▪️サイズ

【平置き寸法：cm】



★写真の最後に掲載しております♪





※若干の誤差はあるかもしれませんがご了承ください。





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▪️ブランド名:MAX&Co（マックスアンドコー）

▪️カラー：こげ茶

(ご覧のブラウザの環境により色の見え方が違うと思いますのでご了承ください)





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▪️商品状態：目立った傷汚れなし



▪️商品名：マックスアンドコー ダウンロングコート ペディン サイズ38 Ｍ ダークブラウン



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ジャケット・アウター タグ マックスアンドコー ダウンロングコート ペディン サイズ38 Ｍ ダークブラウン