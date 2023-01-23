『ハニーバンチ レディース コート 美品 M チェック アイドル 衣装 ロリータ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 05時 36分に出品され03月30日 05時 36分に終了予定です。即決価格は3,900,000円に設定されています。現在378件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【スタイル】

ハニーパンチのコートになります。赤と青のチェック柄が特徴で、クラシックでありながらトレンディな印象を与えます。ボタン付きのデザインは、フォーマルな場面にも適しています。アイドルの衣装の様な印象にも見えます。



【ディテール】

金色の装飾ボタンが施されており、全体のデザインに華やかさを加えています。特に、ボタンのデザインは目を引くポイントです。



【サイズとフィット】

サイズはM



数年前に購入し、数回のみ着用しました。

クリーニング済みです。

美品です。



●状態：

見た目にシミなどはなく、美品です。見落としていたらすいません。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。

●その他、注意事項：

自宅にて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。



コンパクトに折り畳んでか圧縮し発送しますので折じわがついて到着するかと思われますが、ご理解頂ける方のご購入をよろしくお願いします。



※送料はらくらくメルカリ便かゆうゆうメルカリ便のどちらか安い方を考えております





- 色: 赤と青のチェック柄

- デザイン: ボタン付きのコートスタイル

- ボタンのデザイン: 金色の装飾ボタン

- サイズ: M

- 型番: 58-37716



ご覧いただきありがとうございます。



カラー···レッド 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ハニーバンチ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ ハニーバンチ

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コート 美品 M

チェック アイドル 衣装 ロリータ