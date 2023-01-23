『ラムウールMIXシャルムバルカラーコート【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月08日 08時 59分に出品され04月08日 08時 59分に終了予定です。即決価格は25,495円に設定されています。現在617件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 今季のものです。10日ほど前に購入しました。

袖丈が合わず返品を検討しましたが、返品期間が過ぎてしまったこともあり、こちらで出品させていただきます。

新品、試着のみですが、自宅保管の点をご理解の上、ご購入ください。



サイズ 38

カラー ブラック



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定番品として長く使えるバルカラーコート。

軽くて暖かいスーパー100sウール原料の二重織素材を使用。

表面にシャムル加工という特別な起毛を施した、滑らかで上品な光沢が魅力です。

正統派なバルカラーコートを、ショート丈にすることでバランスが取りやすいデザインに。

袖口や襟元で変化を付けられるので、着こなしのアレンジも楽しんでいただける一枚です。



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透け感：なし

裏地：あり

伸縮性：なし

光沢感：なし

生地の厚さ：厚手

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※素材について

表地：ウール100％（内ラムウール30％）



※取り扱いについては、商品についている品質表示でご確認ください。



・同一商品でも個体差が生じるため、採寸内容に若干の差が生じる場合がございます。





身幅···64cm

袖丈···80cm

着丈···88cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: フレームワーク

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ ラムウールMIXシャルムバルカラーコート