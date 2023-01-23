『FUMITO GANRYU メッシュボンディングメルトンオーバーサイズPコート【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月14日 19時 30分に出品され04月14日 19時 30分に終了予定です。即決価格は17,940円に設定されています。現在602件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 20awコレクションで発表されたＰコート。

某ファミリーセールで買いました。

サンプルらしく洗濯表記がありません。

素材はwool100%。インナーポリエステル100%

オーバーコートで、当方172cm68kgですが、十分着用出来ます。180cmまで対応は十分出来ます。

ドロップショルダーの7分丈。当方だと丁度手首でした。首周りもボリュームがありかなり暖かいです。



着用2回でかなり綺麗な状態ですが、完璧を求められる方は他でご確認下さい。

採寸が難しいですが下記参照下さい。

身幅（脇下）76cm

着丈 105cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L ブランド: フミトガンリュウ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ FUMITO

GANRYU メッシュボンディングメルトンオーバーサイズPコート