『ノースフェイス HYVENT ナイロンジャケット ピンク L レインaw71【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月28日 19時 00分に出品され04月28日 19時 00分に終了予定です。即決価格は7,784円に設定されています。現在526件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 THE NORTH FACE ノースフェイス HYVENT ナイロンジャケット ピンク レディースL レインジャケット 古着です。



ノースフェイスのナイロンジャケットです。



カラーは落ち着いたパープル。

HYVENTとは耐水性と透湿性、防風性を兼ね備えた防水透湿素材。

雪や雨などをシャットアウトし、ウェア内の水蒸気を排出して最適な湿度を保ちます。

裾にドローコードが装備され外気の侵入を軽減することができます。

左胸と右肩背面にノースフェイスのロゴが刺繍されています。フードは襟内に収納することができます。



デニム、チノパン、ショーツなどに合わせやすいデザインです。

タウンユース、アウトドアに最適なアイテムです。



サイズ表記はレディースLです。

詳細サイズにてご確認ください。



当店にてクリーニング済みです。



使用感は多少ありますが、大変オススメのノースフェイスナイロンジャケットです。



【表記サイズ】

WOMENS L



【素材】

ナイロン 100%



【採寸サイズ】

肩幅:46.5cm

身幅:58.5cm

着丈:70cm

袖丈:63.5cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ ノースフェイス

HYVENT

ナイロンジャケット

ピンク

L

レインaw71