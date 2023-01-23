『マーリエパーエフデMaglie par ef-de FOXファーフードコート【2024年最新】 』はヤフオクでから04月15日 16時 24分に出品され04月15日 16時 24分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在411件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。



マーリエパーエフデ Maglie par ef-deのフォックスファーのフード付きウールコートです。

フードとファーは取り外し可能です。

ポケット2箇所あり。

Wジップ仕様のため、下からもファスナーを開けられます。



サイズ 09サイズ(M)

実寸 肩幅：37cm バスト:86cm ウエスト(1番細い部分):82cm 着丈：89cm 袖丈：57cm

※素人採寸になりますので多少の誤差はご了承ください。

カラー 少しラベンダーっぽい白



定価は9万円くらいでした。



欲しくて欲しくて購入したコートですが、大事にしすぎて2回くらいしか着ていません。

細かい部分の見落としはあるかもしれませんが、全体的に状態のよい美品です。



プロフィールお読みください。

ご不明点あればご質問ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: マーリエパーエフデ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ マーリエパーエフデMaglie

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ef-de FOXファーフードコート