『【703様専用】LOUIS VUITTON【2024年最新】 』はヤフオクでから03月06日 14時 48分に出品され03月06日 14時 48分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在852件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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こちらは LOUIS VUITTON ルイヴィトン バンドー スカーフ になります。

当然ですが、正規品になります。



【ブランド名】LOUIS VUITTON ルイヴィトン



【サイズ(cm)】

117



【商品状態】状態は写真の通りです。



全体的に使用感有りますが、使用する分には問題御座いません。



☆こちらの商品は「中古ブランドの古物市場」から正規品の商品を購入しております。

鑑定士様の元で鑑定済みの商品ですので、ご安心ください。

万が一、正規品でない場合もちろん返品返金にご対応させていただきますので取引メッセージにてご連絡お願い申し上げます。



☆こちらの商品はUSED品ですので新品や未使用品をお求めの方はご遠慮ください。



【管理番号】248 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ルイヴィトン

カテゴリ ファッション

レディース

小物 タグ 【703様専用】LOUIS

VUITTON