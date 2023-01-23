『ヴィヴィアンウエストウッド ストール マフラー グレー系【2024年最新】 』はヤフオクでから04月12日 16時 47分に出品され04月12日 16時 47分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在525件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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◯サイズ



実寸平置き(cm



全長 144

横幅 30



※素人採寸になりますので多少の誤差はご了承下さい。



◯色



グレー



◯素材



ラナウール

ウール

羊毛





◯購入元

ベクトル

古物市場

鑑定済み 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ヴィヴィアンウエストウッド

カテゴリ ファッション

レディース

小物 タグ ヴィヴィアンウエストウッド ストール マフラー グレー系