『エルメス 深海魚 カレ90 シルク100% スカーフ 未使用品【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 15時 43分に出品され03月14日 15時 43分に終了予定です。即決価格は15,000円に設定されています。現在567件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 GRANDS FONDS detail【深海魚】

カレ90 シルク100％ スカーフ

グリーン系 魚 レア 希少



ブランド：HERMES エルメス

タイプ：カレ90 Grands Fonds 深海魚

カラー：フレッシュグリーン

サイズ：約86㎝ x 約86㎝ (自己採寸)



質感も柔らかいお品です。シルクモスリン100%の透けた素材ですが、写真の色見よりグリーンは艶やかなお色です。



自宅保管の未使用品です。神経質な方はお控えください。写真を確認の上、納得いただけたら購入お願い致します

＊写真7枚目パッケージ付(ダメージ有)



※すり替え防止のため、発送後のキャンセルは受け付けませんのでご了承ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 未使用に近い ブランド: エルメス

カテゴリ ファッション

レディース

小物 タグ エルメス

深海魚

カレ90

シルク100%

スカーフ 未使用品