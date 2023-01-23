『【高級】 バーバリー ブラックレーベル ミリタリー コート M【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月25日 16時 15分に出品され03月25日 16時 15分に終了予定です。即決価格は20,000円に設定されています。現在955件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ★バーバリー商品、沢山出品しております。複数ご購入でお値引きさせて頂きます。

★その他の商品も多数出品しておりますので、よろしくお願い致します。

★他のサイトでも出品しておりますので売切れの場合はご容赦下さい。

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今ではもう絶対に手に入らないバーバーリーブラックレーベルの商品です。

もちろん製造、販売元は株式会社 三陽商会の国内正規品。

BURBERRY社との契約終了後も三陽商会にてメンテナンスをお受け頂けますので安心して御入札して下さい！！



オークションにもほとんど出て来ない極めて希少なアイテムで、三陽商会とのライセンス契約が終了した為、今後の価格高騰、入手困難が予想されますので、この機会に是非ご購入下さいませ。

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本格的に寒くなってきました。インナーには取り外し可能なモコモコなウールライナーがついていますので、真冬でもあったかいです。これからの季節重宝してします。

6万くらいで購入しました。宜しくお願い致します。



●○●○●商品説明●○●○●

★ブランド三陽商会正規品



BURBERRY BLACK LABEL



★サイズＭ



★実寸肩幅４５ｃｍ 身幅５２ｃｍ 袖丈６１ｃｍ 着丈８１ｃｍ



★素材本体：綿１００％

ライナー基布：ポリエステル１００％ パイル：アクリル６０％ ポリエステル４０％

別布：ポリエステル１００％ テープ部分：ポリエステル９６％ ポリウレタン４％



★カラー カーキ



★デザイン本体は適度な厚みとハリがあるコットンギャバジン生地。ライナーはボア素材の長袖タイプ。フード取り外し不可能。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: バーバリーブラックレーベル

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【高級】

バーバリー

ブラックレーベル

ミリタリー

コート

M