『古布リメイク、ハンドメイド、ブラウス、チュニック【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月13日 09時 58分に出品され05月13日 09時 58分に終了予定です。即決価格は11,050円に設定されています。現在377件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 身幅···68cm

着丈···76cm



季節感···秋、冬、春



チュニック丈のブラウス

紺色にブルーの柄

印半纏二枚分に

絵羽柄に絵合わせしました





着丈···ミドル



カラー···ブラック



フード···フードなし

ポケット有りません

仕立ても丁寧にして有ります

脇スリット入ってます



宜しくご検討下さい。

スカーフは付きません 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 2XL(3L)

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 古布リメイク、ハンドメイド、ブラウス、チュニック