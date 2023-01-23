『L ノースフェイス エコ スーパー チャレンジ エアー ダウンジャケット【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月30日 09時 58分に出品され04月30日 09時 58分に終了予定です。即決価格は20,700円に設定されています。現在753件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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海外限定ノースフェイス、並行輸入モデル



サイズ

100(L)



実寸

着丈72.5cm 身幅57cm 肩幅49cm 袖丈63.5cm



素材

表地：ポリエステル100％

裏地：ナイロン100％

充填物：グースダウン80％ フェザー20％



コンディション

新品 未使用品



お値下げ交渉、まとめ買い等対応可能です。ご要望がございましたらご連絡ください。



商品説明

世界中から愛され続けているアウトドアブランド、THE NORTH FACE（ザ・ノースフェイス）より「ECO SUPER CHALLENGE AIR DOWN JACKET」の登場。

環境に配慮した上で採取されたRDSグースダウン(Responsible Down Standard)を使用。

ふんわりとボリューム感があり、体に優しく密着するので動いても保温力を維持します。

表地はノースフェイスの防水ジャケットによく使われる、2L DRYVENT素材を使用。

DRYVENTは撥水・防水・透湿の機能を持つハイスペックな素材です。

裏地には滑りの良い生地を採用することで他のアイテムとの摩擦を軽減。

フロントのハンドウォーマーポケットは左右どちらもボタン付き。

ロゴ刺繍が表と裏に1つずつ、フロントのジップを開くとNEVER STOP EXPLORINGのテープがチラ見え、必要最小限のアクセントだけのシンプルなデザインに仕上がっております。

アウトドアからタウンユースまで、幅広く活用できるアイテムに仕上がった最高の1着です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ L

ノースフェイス

エコ

スーパー

チャレンジ

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