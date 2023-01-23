『長財布 本革 ブライドルレザー メンズ ヌメ革 ロングウォレット 栃木レザー【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 23時 30分に出品され03月13日 23時 30分に終了予定です。即決価格は8,736円に設定されています。現在32件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 長財布 本革 ブライドルレザー メンズ ヌメ革 ロングウォレット 栃木レザー ハンドメイド メンズ財布 牛革 職人 手縫い 手染め



●【大人だけに許された愉しみ】

時の流れを強さに変える。ブライドルレザー、馬具として使われるほどの堅牢生を持ちながらも、使い込む事によって得られる艶やかな光沢に定評がある。





●【経年を愉しむ★最高の贅沢】

時間をかけて革と馴染むことで、強く光沢のある仕上がりとなる。理想的なエイジングのためにも、ブルームは無理に落とさず自然に使うことをお勧めする。本場のエイジングを楽しもう。





●純正YKKファスナー

●メイン素材: 本革（ブライドルレザー）

●手縫い長財布

●サイズ：W19× H10.5cm×3cm

●カード入れ：×16

●小銭入れ：×1

●お札入れ：×2

●ポケット : ×1

●色: ロイヤルブラック(ロウ×白)

●状態:新品未使用





●【フルレザーへのこだわり】

縫い糸とファスナー以外は全て本革というこだわりの逸品。肌身離さず使い続けるものだからこそ妥協は禁物。※ブライドルはブルームの浸透によって強度を増すため、クリームを使った手入れは必要ありません。



●【美しさと強さの極み】

成牛のショルダー部分を使った堅牢な皮革。美しさと強さを兼ね備えたこのマテリアルは、大人の男に自信を与えてくれる。



●ブライドルレザーは「加齢とともに強くなる」皮革です。成熟した男性を想わせるこの財布は、大切な方へのプレゼントにも喜ばれております 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>小物 商品の状態: 新品、未使用

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小物 タグ 長財布

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ブライドルレザー

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ヌメ革 ロングウォレット 栃木レザー